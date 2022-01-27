Испытания назальной вакцины от COVID-19 начались без нежелательных реакций у участников

Шестеро российских добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины против нового коронавируса. В некоторых случаях они могли получить и плацебо, это предусмотрено текущими клиническими исследованиями. Они стартовали в среду, 26 января. При этом на текущий момент не было замечено никаких нежелательных реакций. Сама процедура оказалась безболезненной.

С таким сообщением в беседе с ТАСС выступила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук.

«Это плацебоконтролируемое исследование, сегодня мы включили первых шестерых участников, им была введена либо вакцина, либо плацебо, мы об этом не знаем. Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо. Это безболезненно, это спрей в нос, никаких нежелательных реакций не зафиксировано», — сообщила она.

Исследователь добавила, что вакцина состоит из двух компонентов. Вторую доз убудут вводить участникам исследования через три недели. О том, что именно получил человек — настоящую вакцину или плацебо — будет известно только после того, как пройдут 90 дней с момента введения первой дозы.

Примерно через 180 дней участникам испытания позвонят по телефону, чтобы выяснить, были ли за указанный период какие-то нежелательные реакции, заболевания, как себя чувствовал испытуемый и не болел ли он коронавирусом в том случае, если ему ввели плацебо.

Однако фактической явки на осмотр к медикам данное исследование не потребует, подчеркнула Смолярчук. Отмечается, что все участники станут обладателями сертификатов и QR-кодов на портале госуслуг. Однако у тех, кому в итоге преподнесли плацебо, код аннулируют.