Испытания «Конвасэла» продолжатся в конце лета

План третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины «Конвасэл» разрабатывают в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Предполагается, что они начнутся в конце лета, а за людьми, которым введут препарат, будут наблюдать еще в течение полугода, сообщило РИА «Новости».

Этот этап исследований — пострегистрационный. Специалисты оценят безопасность вакцины, иммуногенность и эффективность в профилактике от COVID-19.

Минздрав России зарегистрировал препарат в марте. «Конвасэл» — это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Она вводится дважды с интервалом в 21 день пациентам от 18 до 60 лет, кроме беременных и вскармливающих женщин. Клинические испытания начались еще летом прошлого года и, по словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, проходили успешно. Производство вакцины запущено в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.