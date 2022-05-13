Испытания детской вакцины от коронавируса начнутся в июне

Введение первых доз вакцины от коронавируса в рамках испытаний на детях от 6 до 11 лет начнется 3 июня. Об этом РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время идет набор добровольцев для клинических исследований.

«Готовим электронные карты, начался скрининг. С 3 июня готовы провести первое введение вакцины», — сообщил он.

В начале апреля Гинцбург сообщал о запланированном испытании назальной вакцины для детей. Назальный препарат от коронавируса уже зарегистрирован Министерством здравоохранения.

Он состоит из двух компонентов, интервал между двумя применениями составляет три недели. Вакцину вводят в носовую полость с помощью специальной насадки-распылителя.

По словам Гинцбурга, преимущество назальной вакцины состоит в том, что иммунитет от нее будет возникать в носоглотке человека. Это значит, что инфекция не проникнет в организм.