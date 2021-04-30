Мурашко назвал способ ограничить способ использования антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привел к увеличению числа бактерий, которые устойчивы к лекарственным препаратам. Единственный путь для сокращения числа инфекционных болезней — это вакцинация и иммунизация людей.

Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что на второй год течения пандемии можно говорить о появлении новых возбудителей, на которые не будут действовать сильные препараты.

«В дальнейшем именно вакцины могут стать и одним из основных средств для борьбы с антимикробной резистентностью. Доступность вакцины и широкая иммунизация населения позволят сократить применение антибиотиков», — заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, что сегодня весь мир объединяет свои усилия, направленные на недопущение формирования возбудителей, на которых не будут действовать уже разработанные препараты. По его словам, пандемия только ускорила разработку новых средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Яркий пример — вакцины от COVID-19.