Испанский диетолог назвал жирные продукты, от которых не нужно отказываться

Испанский диетолог Даниэль Урсула назвал жирные продукты, от которых не нужно отказываться при похудении.

Он рассказал, что нередко, желая сбросить лишние килограммы, люди вычеркивают из своего рациона яйца. Между тем их употребление приносит организму много пользы. Их, по мнению специалиста, можно есть каждый день.

По словам врача, в яйцах содержится мало холестерина. При этом в них также содержится большое количество белка и полезных жиров. Помимо прочего, продукт насыщен витаминами, которые необходимы для здоровья человека, пишет ИА Nation News.

Еще довольно часто люди во время диеты ошибочно отказываются от орехов, которые являются высококалорийными. На самом деле в небольших объемах их можно и нужно употреблять каждый день. Лучше всего есть орехи во время завтрака.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что количество белка в рационе человека должно быть не менее 70 граммов в сутки. Жиров нужно потреблять около 40-50 граммов в день. Если человек не худеет, то дозу можно повысить до 60-70 граммов. Количество углеводов в норме составляет не более 120-200 граммов.