Испанские медики рассказали, что от рака и сердечных заболеваний можно «убежать»

Ученые выяснили, как режим сна влияет на проблемы с сердцем Подробнее

По словам специалистов, активные занятия спортом и, в частности, бегом способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых катастроф.

Испанские ученые провели исследование с участием 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет. Наблюдения длились в течение пяти лет. Как сообщило ИА Nation News, его результаты показали, что бег благотворно воздействует на организм.

«Мы выяснили, что женщины, сердце которых работает нормально во время упражнений, вряд ли будут иметь в будущем какие-либо сердечно-сосудистые осложнения», — процитировал сайт Ura.ru доктора Хесуса Петейро из Университетской больницы А-Корунья.