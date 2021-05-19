Испания захотела смешать вакцины от коронавируса. Это возможно?

В Испании решили прививать жителей младше 60 лет, которые получили первую дозу AstraZeneca, вакциной Pfizer. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в разговоре с «360» отметил, что в теории замена вакцин возможна, но на практике ее можно применить только после исследований.

«Теоретически это возможно. Обе эти вакцины зарегистрированы европейским надзорным агентством по применению лекарственных средств, оба этих препарата созданы на одной и той же платформе матричных РНК, и, вероятно, это решение принято после проведения исследований совместимости этих препаратов», — сказал «360» эксперт.

Ранее Испания заявила о замене вакцины от компании AstraZeneca на Pfizer для людей, которым должны сделать вторую дозу препарата. Согласно результатам исследования, которое проводил испанский Институт здоровья Карлоса III в середине апреля, инъекция второй дозы вакцины Pfizer тем, кто уже получил первую дозу вакцины AstraZeneca, защищают от коронавируса без значительных побочных эффектов, а также являются безопасными и эффективными, сообщило испанское издание El Mundo.