Испания разрешила процедуру эвтаназии и ассистированный суицид

Конгресс испанских депутатов принял закон, позволяющий неизлечимо больным людям прекращать собственные муки. Добровольный уход из жизни на сегодняшний день легализован в семи странах.

Планируется, что закон обретет свою силу в середине июня. Из 350 депутатов нижней палаты 202 проголосовали за, 141 — против, еще двое воздержались от участия в голосовании, рассказало Associated Press.

В законе регулируется как сама эвтаназия, когда пациенту вводит смертельное вещество компетентный работник, так и ассистированный суицид, когда сотрудник медицинского учреждения предоставляет пациенту все возможное для сознательной смерти.

Для того чтобы оставить заявку на процедуру эвтаназии или ассистированный суицид, пациент должен «иметь неизлечимое заболевание или серьезное хроническое и инвалидизирующее состояние», причиняющее «невыносимые страдания». Запрос в течение пяти недель рассмотрит специальная комиссия, состоящая из врачей. За это время человек должен будет не менее четырех раз подтвердить свое намерение. В любой момент он сможет отозвать свое заявление.

Эвтаназия и ассистированный суицид официально разрешены в Бельгии, Германии, Люксембурге, Канаде, Нидерландах и Швейцарии. В некоторых штатах Америки также возможна и пассивная эвтаназия, при которой прекращается поддерживающее жизнь лечение.

Также парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии, напомнила «Газета.ru».