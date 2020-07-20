Искусственный интеллект Сбербанка научат определять диагноз по медкартам

«Специалисты лаборатории Сбербанка по искусственному интеллекту создали модель, которая по записям электронной медицинской карты пациента выбирает из 265 диагнозов три наиболее вероятных. По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам», — рассказали в банке. Робот обучался на информации от более одного миллиона людей, которые в течение 15 лет посещали поликлиники четыре миллиона раз.

Каждый человек обезличен для искусственного интеллекта. Роботу был известен лишь номер, который присвоен пациенту. Диагнозы от машины сравнили с заключениями опытных врачей. И в более 70% случаев искусственный интеллект правильно подбирал три наиболее подходящих варианта из списка 265 возможных заболеваний.

По словам зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, робот облегчит работу врачам, потому что будет выступать вторым мнением, которое поможет при постановке диагноза.

«До конца 2020 года мы планируем пилотное внедрение системы в нескольких регионах России», — пояснил Ведяхин.

Ранее разработчики создали робота, который работает в пермском МФЦ. Однако многих посетителей пугает суровый вид андроида.