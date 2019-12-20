Искусственный интеллект проконтролирует вентиляцию легких тяжелых пациентов в Томской области

По словам главврача медучреждения Михаила Лукашова, эти аппараты позволят усовершенствовать высокотехнологичную помощь больным с инсультом и нейрохирургической патологией, которые нуждаются в продленной искусственной вентиляции легких.

По данным информагентства, оба Hamilton G5 будут работать в сосудистом центре по борьбе с острым нарушением мозгового кровообращения. Туда поступают наиболее тяжелые пациенты со всего региона.

«Аппарат будет выбирать специальные параметры именно для этого больного на каждой фазе вдоха», — цитирует заведующего отделением анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра Юрия Петлина «Царьград».