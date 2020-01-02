Искусственный интеллект при диагностике рака груди оказался более точным, чем врачи

Международная группа ученых, в которую входят исследователи из Google Health и Imperial College London, разработали компьютерную модель для 29 тысяч женщин, которая анализирует снимки рентгена.

Согласно результатам эксперимента, во время которых были использованы анонимные снимки. На данный момент в больницах рентгеновский снимок каждой женщины изучают два специалиста, в редких случаях к анализу привлекается третий врач. При этом, чтобы уметь правильно читать снимки маммографии, требуется более десяти лет специальной подготовки.

Новая модель специального компьютера по количеству правильно поставленных диагнозов оказалась равной двумя докторам, работающим вместе, которые, при этом, имеют в своем распоряжении всю историю пациента.

Разработка поможет правильно и быстро поставить диагноз тысячам женщин, при условиях, что в Великобритании, к примеру, на данный момент система здравоохранения испытывает дефицит примерно в тысячу рентгенологов.

Предполагается, что теперь для правильного диагноза будет достаточно одного рентгенолога, который будет контролировать аппарат, не устающий, ко всему прочему, как обычные врачи.

Ученые собираются доработать изобретение.