Здоровье 07 сентября 2023, 11:34 Искупавшаяся в Черном море девочка впала в кому и умерла Девочка из Екатеринбурга искупалась в Черном море в Сочи, впала в кому и умерла Unsplash

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Семилетняя девочка из Екатеринбурга искупалась в Черном море и от последствий ротавирусной инфекции впала в кому. Спустя три недели она умерла, сообщила сайту E1.ru мама ребенка Елена Хрусталева.

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. В 10:00 пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать», — сказала она.

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Семья отдыхала на курорте Лазаревское в Сочи. Девочка 18 августа искупалась в море и почувствовала себя плохо — поднялась температура и появилась рвота. Сначала ее лечили дома энтеросорбентами и препаратами от регидратации. Спустя сутки ребенку полегчало, но потом состояние резко ухудшилось — она потеряла сознание, мышцы свела судорога, зрачки расширились.

Не дождавшись приезда скорой помощи, взрослые увезли ее в больницу на такси. Девочку положили в общее отделение и поставили капельницу, но когда она закашлялась, а из носа пошла пена, перевели в реанимацию. Врачи диагностировали ротавирусную инфекцию и назначили антибиотики. Из легких ребенка откачали 2,5 литра жидкости.

Спустя время к делу подключились Минздрав Свердловской области и власти региона, но если сначала не хватало возможностей для транспортировки, то к тому моменту девочка находилась в тяжелом состоянии и стала нетранспортабельной. Впоследствии она умерла.

Около базы отдыха «Парус» в Туапсинском районе Краснодарского края отравились 12 детей. Они купались, несмотря на запрет.