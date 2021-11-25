Исчезновение «дельта»-штамма назвали опасным для России

«Дельта»-штамм из-за своей высокой инфекционности способен сдерживать появление новых мутаций коронавируса, поэтому его исчезновение может быть опасным. Такое мнение выразила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

По словам специалиста, «дельта» передается быстрее, чем другие штаммы, поэтому у нее мало шансов размножиться. Но есть штаммы и более зловредные, которые уклоняются от антител, написала Lenta.ru.

«Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — объяснила Баранова.

По ее мнению, «дельта» может является окончательной разновидностью коронавируса, потому что появление новых мутаций привело бы к ослаблению его повышенной заразности.

Вариант самоликвидации «дельты», как это произошло в Японии, может быть опасен для России, так как мутация сдерживает другие штаммы, добавила она.

Ранее о том, что «дельта»-штамм самоликвидировался в Японии, заявил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. ВОЗ в ответ заявила, что сомневается в этом. Представитель организации пояснил, что исчезновение этого штамма вируса маловероятно, так как им до сих пор заражаются люди в других странах мира.