«Инвитро» временно прекратила тестирование на антитела к COVID-19

Дефицит реагентов привел к временной приостановке тестирования на антитела к COVID-19 в сети медицинских лабораторий «Инвитро». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сети лабораторий заявили, что приостановка тестирования займет от одной недели до 10 дней.

«Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на семь-десять дней», — сказали в лаборатории.

После новой поставки реагентов сеть лабораторий возобновит тестирование в полном объеме.

Из-за высокой нагрузки ранее в компании увеличили срок предоставления результатов ПЦР-тестов до двух-трех дней. Там отметили, что все лаборатории перевели на круглосуточный режим работы, но из-за повышенного спроса результаты предоставляются с задержкой.