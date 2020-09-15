«Инвитро» нашла антитела к COVID-19 почти у 17% россиян

Медицинская частная компания «Инвитро» за четыре месяца сделала тесты на коронавирус более 680 тысячам россиянам. Антитела нашли у каждого шестого (16,9%).

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании, тестирование начали в мае. За первые две недели удалось обнаружить антитела у каждого восьмого (13,2%).

По словам главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, полученные данные говорят о том, что эпидемия продолжается. И это несмотря на то, что число заразившихся снижается.

«Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», — отметил он.

«Инвитро» с мая 2020 года провела тестирование более 178 тысяч человек в Москве. Положительные результаты — у каждого седьмого (15,2%). В Петербурге пробы взяли у более чем 60 тысяч местных жителей. Антитела обнаружили у 20,8% горожан.

К середине августа в Новосибирске положительными оказались результаты 20,8% пациентов. Всего тестирование прошли свыше 30 тысяч жителей города.

«В первый месяц тестирования, в мае 2020 года, положительные результаты фиксировались в среднем у 2% новосибирцев, но уже в июне этот показатель вырос до 12,3%», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в некоторых регионах России у половины населения выработался иммунитет к COVID-19.