Интернет-борцов с прививками предложили наказывать в России

Политический деятель подчеркнул, что необходимо наделить Роскомнадзор правом быстрой блокировки сайтов с недостоверными сведениями о прививках. Парламентарий заметил, что убеждения о вреде вакцин встречаются и среди его коллег из области медицины.

Причиной неверных убеждений он назвал пробелы в образовании, отсутствие корпоративного духа среди российских врачей и недоверие к результатам официальной статистики осложнений от прививок.

Уточняется, что в настоящий момент проблема пропаганды отказа от вакцинации стала еще актуальнее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Фаррахов заявил, что из-за людей, отрицающих необходимость прививок, государству будет трудно победить вирус.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране рассчитывают приступить к массовой вакцинации населения от СОVID-19 в конце ноября.