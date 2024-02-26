Здоровье 26 февраля 2024, 14:42 Interia: рацион со сложными углеводами поможет подготовить тело к лету

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Похудеть без соблюдения изнурительных диет можно с помощью добавления в рацион сложных углеводов. Об этом сообщил сайт Interia.

Отмечается, что ими богаты овсяные хлопья без сахара, цельнозерновые макароны и рис. Эти продукты позволят человеку чувствовать себя сытым долгое время. Также в рацион стоит добавить овощи, в особенности морковь и свеклу.

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Как сообщили«Дни.ру», также похудеть без диет помогут регулярные приемы пищи и активный образ жизни.