26 февраля 2024, 14:42
Interia: рацион со сложными углеводами поможет подготовить тело к лету
Похудеть без соблюдения изнурительных диет можно с помощью добавления в рацион сложных углеводов. Об этом сообщил сайт Interia.
Отмечается, что ими богаты овсяные хлопья без сахара, цельнозерновые макароны и рис. Эти продукты позволят человеку чувствовать себя сытым долгое время. Также в рацион стоит добавить овощи, в особенности морковь и свеклу.
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Как сообщили«Дни.ру», также похудеть без диет помогут регулярные приемы пищи и активный образ жизни.
Питание
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