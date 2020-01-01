Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Новогодние праздники — а точнее, манера их проведения — могут быть опасны для жизни и здоровья. Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам. Об этом предупредил врач-ангионевролог, руководитель программы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.

«Если для кого-то — молодых и здоровых — не спать всю ночь абсолютно безопасно, то для пожилых людей, людей с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт, инсульт, это может быть довольно загрузочным моментом», — отметил Широков. Слова ангионевролога привел РБК.

Ангионевролог — это врач, в компетенцию которого входит не только область неврологии, но и кардиология и гемостазиология. Он проводит терапию и профилактику нарушений сосудов мозга. Широков как специалист порекомендовал пожилым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, ни в коем случае не совмещать прием алкоголя — а значит, отказ от лекарств — и лишение сна.

«Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые посленовогодние дни существенно увеличивается», — предупредил врач.