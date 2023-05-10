Здоровье 10 мая 2023, 17:44 Инструктор Сырчина рассказала, какие упражнения помогут при больных суставах Инструктор Сырчина: если уже есть артроз, артрит, необходимо заниматься йогой

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Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина в разговоре с изданием Lenta.ru посоветовала людям, которые имеют проблемы с суставами, заниматься йогой не менее двух раз в неделю.

По ее словам, особенно полезны занятия йогой или пилатесом тем, кто страдает артрозом или артритом.

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«Если уже есть артроз, артрит, необходимо заниматься йогой два раза в неделю, чтобы предотвратить прогрессирование болезней», — процитировало utro.ru слова Сырчиной.

Инструктор настоятельно посоветовала не заниматься физическими упражнениями в период обострения болезни, иначе можно усугубить ситуацию.