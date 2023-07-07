07 июля 2023, 19:08
Инструктор по первой помощи Охлопкова рассказала, как выявить солнечный удар
Инструктор по первой помощи Охлопкова: боли в мышцах могут говорить о солнечном ударе
Летом велик риск получить Солнечный удар. Иструктор по первой помощи Анастасия Охлопкова рассказала, как выявить такое состояние. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».
По словам специалиста, о проблемах может свидетельствовать боль в мышцах. Также при тепловом ударе человек может потерять сознание. Тело начинает краснеть и возникает сильная жажда.
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«При солнечном, по сути все те же симптомы, только добавляются еще возможные ожоги и часто встречаются головные боли», — рассказала Охлопкова.
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