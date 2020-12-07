Инструктор по йоге раскрыл секрет малоизвестной пользы голодания

Он объяснил, что тяжелые психо-эмоциональные состояния и питание находятся в тесной взаимосвязи. Если в организме есть недостаток жизненно важных микроэлементов и витаминов, то человек чувствует себя вялым и бессильным, ему хочется спать. При этом ощущается апатия, взгляд на мир становится негативным.

При обнаружении у себя таких симптомов нужно сдать анализы на содержание жизненно важных микроэлементов и витаминов, а также гормонов, особенно щитовидной железы. Если результаты показали недостаток каких-либо веществ необходимо изменить свой рацион питания. Важно вместе с мясом есть зелень, а также добавить в рацион морковку, свеклу и капусту.

Еще специалист посоветовал для очищения организма и снятия напряжения трех-четырех дневное голодание.

«Это самая лучшая методика. Сначала нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом, есть ли у вас противопоказания, а затем найти методику, которых довольно много в интернете», — уточнил Домовец.

Грамотный специалист расскажет подробно о принципах очищения, как правильно и для чего нужно голодать.