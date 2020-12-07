Инструктор по йоге объяснил, для чего нужна техника «смеха» в пандемию

Как считает специалист, нынешнее время является идеальным для роста и переосмысления ценностей. Когда у человека есть ограничения, и он находится в дискомфортном состоянии, важно уделить внимание реакции на возникшую ситуацию. Домовец посоветовал прорабатывать эти моменты, размышляя, как можно ими использовать для собственной пользы.

Он заметил, что из-за пандемии многие люди все время пребывают в стрессовых состояниях, с которыми справиться самостоятельно крайне сложно. Прежде чем начать работать над стрессом, необходимо понять его природу. Нужно определить, временный он или долгосрочный. Эксперт подчеркнул, что йоги не борются, а наблюдают за своим стрессом.

Помимо этого, есть специальные техники избавления от переживаний. В их числе йога «смеха». Человек смеется определенным способом. У него повышается выработка гормонов, которые несут радость. Благодаря специальному упражнению организм очищается от «негативных кортизолов», которые вносят дисбаланс в эмоциональное состояние.