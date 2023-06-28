Здоровье 28 июня 2023, 19:02 Инструктор LizaAlert Аксенов посоветовал брать в лес заряженный телефон и фонарик

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Если человек отправляется в лес, нужно взять с собой набор вещей, которые помогут, если он потеряется. Об этом сайту «Мир 24» рассказал врач и инструктор по первой помощи ПСО LizaAlert Иван Аксенов.

Он посоветовал взять с собой заряженный телефон, внешний аккумулятор, провод к нему, а также фонарик, спички и воду.

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«Надо установить навигационную систему, а также взять спички, фонарик, снеки, воду и куртку. Даже летом. Понадобятся нож и аптечка первой помощи», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что нужно экономить заряд на телефоне и общаться только со спасателями, чтобы им легче было найти потерявшегося.

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