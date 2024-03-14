Здоровье 14 марта 2024, 16:25 Инструктор Бокова рассказала, что занятия йогой помогают нормализовать психоэмоциональное здоровье

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Инструктор Ирина Бокова в беседе с изданием istochnik.online перечислила положительные стороны занятий йогой. По ее словам, они не только поправляют физическое состояние, делая мышцы более крепкими, а тело гибким, но и гармонизируют психоэмоциональное здоровье.

Как сообщил «ТСН 24», во время проведения практики асан у человека меняется гормональный фон, и от этого улучшается настроение. Правильное дыхание во время йоги стимулирует деятельность нервной системы.

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«Внешние моменты практики также оказывают свое действие: приглушенный свет, приятный музыкальный фон, медленный темп выполнения упражнений. Все это в совокупности дает человеку возможность соприкоснутся со своим естественным состоянием», — пояснила инструктор.