Здоровье 08 декабря 2022, 17:08 Институт передовых наук и технологий Бекмана: чтение улучшит память даже в старости

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Чтение крайне благоприятно сказывается на когнитивных функциях мозга. Оно способно улучшить память даже в пожилом возрасте. К такому выводу пришли специалисты Института передовых наук и технологий Бекмана (США). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Frontiers in Psychology.

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Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие пожилые люди. Исследование продолжалось два месяца. Участники пять дней в неделю читали по 90 минут. После чтения респонденты проходили головоломки. В результате удалось установить, что регулярное чтение улучшило рабочую и эпизодическую память.