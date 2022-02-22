Иностранцы с антителами тоже смогут получить QR-код

Иностранцам в России начнут выдавать справки с QR-кодами о наличии антител, если они пройдут тестирование в аккредитованной лаборатории в РФ. Об этом со ссылкой на постановление Роспотребнадзора написало РИА «Новости».

Справку о наличии антител иностранцы смогут получить все на том же портале госуслуг. Там как раз появился специальный раздел для них, в котором представлена вся нужная информация для работы и жизни в стране.

С 21 февраля QR-коды по антителам начали выдавать россиянам. Уже в первые часы после запуска нового сервиса сертификаты в своем личном кабинете на портале госуслуг получили свыше 40 тысяч жителей России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что с учетом особенностей «омикрон»-штамма в стране можно ослабить ограничения. Например, отменить правило для школ, согласно которому класс должен заниматься только в одном кабинете. Она отметила, что за последнюю неделю уровень заболеваемости заметно снизился. Но добавила, что это не повод отказываться от вакцинации и других мер профилактики, включая масочный режим.