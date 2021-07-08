Иностранцам рассказали, где пройти вакцинацию в Москве

Находящиеся в Москве иностранцы могут платно привиться от коронавируса. Для этого в городе открыли сразу несколько точек, сообщили в столичном оперштабе.

«Где в Москве проводится вакцинация иностранцев от COVID-19: Лужники, ТЦ Садовод, Миграционный центр в Сахарово, 25 поликлиник», — написала пресс-служба оперштаба в своем Telegram-канале.

Чтобы пройти вакцинацию в поликлинике нужно записаться, позвонив в отделение платных услуг. Выбрать ближайшее медучреждение можно из списка на сайте mos.ru. Во всех остальных случаях необходимо прийти в центр вакцинации с 10:00 до 22:00. С собой нужно взять паспорт, вид на жительство или патент на трудовую деятельность. Также подойдет разрешение на временное пребывание.

На месте иностранцам потребуется подписать согласие на введение препарата, договор о платных услугах и заполнить анкету. Стоимость вакцинации составляет 1300 рублей. После оплаты медсестра сделает укол и выдаст сертификат о прохождении вакцинации. В случае с организованными группами работодатель подает заявку и занимается всеми необходимыми документами.