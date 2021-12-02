ИноСМИ: ученые назвали напиток, который понижает уровень сахара в крови

Ученые рассказали, какой напиток способен понизить уровень сахара в крови. Об этом сообщил «ИноСМИ».

По данным ИА Nation News, это гранатовый сок. Он подходит для экстренного снижения сахара у людей с диабетом второго типа.

В эксперименте приняли участие люди с этим заболеванием. Результаты показали, что сахар заметно снижается через три часа после приема напитка.

«В заключение следует отметить, что результаты данного исследования могут стать определенным стимулом для пациентов с сахарным диабетом второго типа в отношении употребления гранатового сока в качестве дополнительного средства контроля уровня глюкозы», — рассказали авторы.