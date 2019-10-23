Инновационную ультразвуковую систему купили для больницы в Рошале

В Рошальской городской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование — аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса. Это инновационная система, отвечающая потребностям отделений УЗ-диагностики, работающих с большой нагрузкой.

«Медицинское оборудование стоимостью более 8 млн рублей закуплено в рамках государственной программы „Здравоохранение Подмосковья“ и предназначено для исследований внутренних и поверхностных органов и тканей, в том числе сердца и сосудов», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Инновационная система имеет сенсорное управление, быстро переключается из спящего режима в активный и обратно, а также отличается бесшумной работой. Аппарат создан на базе передовых технических возможностей, которые обеспечивают эффективную и надежную работу.

«Это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений УЗ-диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Простая в освоении система гарантирует высокое качество изображений в широком диапазоне применений. Новое оборудование обеспечивает высокий уровень эффективности и точности диагностики. В день на нем проводится более 40 исследований», — отметил врач ультразвуковой диагностики Сергей Пан Дян Чин.