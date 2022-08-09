Информация о просроченных вакцинах в московских поликлиниках не подтвердилась

В СМИ появились данные о том, что в ряде московских поликлиник людей прививают от коронавируса просроченной вакциной «Спутник V». Эта информация недостоверна, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Информация <…> не соответствует действительности. Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 31 мая, <…> сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера», — пояснили в московском Минздраве.

Уточняется, что, согласно тому же документу, вакцина против коронавируса с более ранним истечением срока годности должна применяться «в приоритетном порядке».

Минздрав России осуществил новую поставку «Спутника V» в медучреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы. Речь идет о вакцинах с продленным сроком годности — до ноября. Подробнее узнать о сроке годности вакцин можно в Минздраве России и в НИЦЭМ имени Гамалеи.