Инфицированный коронавирусом врач объяснил правила лечения СОVID-19

«При появлении симптомов ОРВИ или высокой температуры надо надеть маску даже дома, выделить посуду, полотенца. Сбивать парацетамолом стоит температуру только более 38—38,5 градуса», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал начать лечение с приема антикоагулянтов. Вместе с тем важно продолжать пить все ранее предписанные лекарства от хронических болезней. Врач отметил, что не нужно без надобности принимать антибиотики и противовирусные препараты. При сильном кашле прописываются противокашлевые средства. Температуру лучше сбивать при помощи парацетамола.

Помимо прочего, медик порекомендовал обильное питье. Человек с респираторным заболеванием должен выпивать не менее двух литров в день. Звонить врачам скорой помощи стоит лишь при ярко выраженной одышке и высокой температуре, которая держится более трех-пяти дней.