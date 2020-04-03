Инфекционную больницу в Звенигороде строители сдадут 7 апреля

Новую инфекционную клинику в Звенигороде строители сдадут в ближайший вторник, 7 апреля. Она рассчитана на 600 коек. Всего в Московской области к концу апреля количество мест для инфицированных пациентов увеличится до пяти тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе со съемочной группой он приехал в новую больницу с инспекцией. Он отметил, что последние три недели работали на месте круглосуточно, чтобы закончить работу в срок и выполнить все по правилам.

«Отдельная вентиляция, изолированные боксы — словом, то, что позволяет сегодня лечить и в тяжелой стадии болезни, и в средней, и в легкой. Мы инспектируем сегодня эту клинику, а со вторника ее запускаем», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что сейчас задача стоит не допустить худшего сценария, но нужно быть к нему готовым.

«Инфекционные койки, которые мы сейчас готовим в Звенигороде, их будет порядка 600. Это не просто койка, это кислород, аппараты для искусственной вентиляции легких, компьютерная томография легких, средства защиты врачей», — пояснил он.

До конца апреля таких коек по Московской области поставят около пяти тысяч. Часть средств на оснащение больниц выделяет федеральный центр. По словам губернатора, пока есть проблема с поставками. Но промышленность приняла на себя этот вызов и все аппараты искусственной вентиляции легких оснастят кислородом.

«Готовимся, дай Бог, чтобы эти койки всегда были пусты», — отметил губернатор Подмосковья и пояснил, что сейчас заняты только 83, из которых только на четырех находятся тяжелобольные люди.

Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас ввели серьезные мероприятия по изоляции, чтобы не допустить распространения заболевания.

Сейчас в больницу набирают персонал. В среднее звено придут работать жители прилегающих территорий. Еще нужны реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. По словам главы Московской области, штат полностью соберут во всех новых медицинских учреждениях.

В Московской области с 30 марта действует режим самоизоляции для жителей. Выходить из дома можно только тем, кто не заражен коронавирусом или не подозревается в том, что у него в организме есть возбудитель.

При этом покидать свое жилье можно только по особым причинам: выход в больницу, прогулка до аптеки или магазина, выгул домашнего питомца или выкидывание мусора. В регионе закрыли торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты. Такой режим будет действовать до 1 мая.

Сейчас подмосковные врачи помогают справиться с коронавирусом 211 пациентам. Вылечить удалось 17 человек. Количество умерших с диагностированным возбудителем только двое.