Здоровье 21 июля 2023, 18:58 Инфекционист Жемчугов рассказал, что кишечная форма сибирской язвы самая страшная

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Результат лечения сибирской язвы во многом зависит от того, каким образом человек заразился. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По ег словам, если возбудитель попал в организм человека через рану, то при своевременном лечении очень хорошие шансы на полное выздоровление. Но если пациент съел зараженную пищу и тем самым обеспечил себе кишечную форму заболевания, очень высок риск летального исхода.

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Врач Подчеркнул, что в лечении сибирской язвы играет роль каждый час. Сем позже начинать, тем меньше шансов выжить.

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