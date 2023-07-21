21 июля 2023, 18:58
Инфекционист Жемчугов рассказал, что кишечная форма сибирской язвы самая страшная
Результат лечения сибирской язвы во многом зависит от того, каким образом человек заразился. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По ег словам, если возбудитель попал в организм человека через рану, то при своевременном лечении очень хорошие шансы на полное выздоровление. Но если пациент съел зараженную пищу и тем самым обеспечил себе кишечную форму заболевания, очень высок риск летального исхода.
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Врач Подчеркнул, что в лечении сибирской язвы играет роль каждый час. Сем позже начинать, тем меньше шансов выжить.
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