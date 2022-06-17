Инфекционист Жемчугов посоветовал не прикасаться к белкам из-за возможного заражения чумой

На данный момент существует высокий риск заразиться чумой. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал ряд советов о том, как не подхватить заболевание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Особенность в том, что чуму невозможно, как натуральную оспу, полностью победить вакцинацией. Потому что есть природные очаги. Их невозможно деактивировать — это масса мелких животных, грызунов. Традиционные очаги сохраняются в Средней Азии, на Кавказе, на Алтае, в Астраханской области, в Монголии, Китае», — пояснил эксперт.

На днях Роспотребнадзор ввел дополнительные меры по противодействию болезни. Жемчугов пояснил, что в современном мире подобные решения не вводятся без оснований. Поэтому крайне важно соблюдать все рекомендации ведомства.

По словам эксперта, на природе ни в коем случае не стоит кормить и трогать белок, так как они могут быть переносчиками чумы.