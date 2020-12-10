Инфекционист заявил о более легком течении COVID-19 при повторном заражении

Повторные случаи коронавируса зачастую являются продолжением первого заболевания. Если же человек действительно заболел COVID-19 второй раз, протекать инфекция будет легче.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала РИА «Новости» о вероятности перенести коронавирус несколько раз.

«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — пояснила специалист.

У многих пациентов сначала фиксируют отрицательный тест на COVID-19, через несколько дней он может оказаться положительным, а в третий раз снова покажет отсутствие инфекции. Гольцман объяснила это возможностью вируса оставаться в носоглотке до месяца.

«Повторные случаи могут быть случаями, когда человек еще не выздоровел после первого заболевания», — подчеркнула она.

Пока что, обратила внимание инфекционист, известно только о нескольких десятках случаев повторного заболевания COVID-19 по отношению к общим миллионным данным по заражениям. Во второй раз болезнь протекает легче.

«Если человек переболел коронавирусом, то <...> второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела», — пояснила Гольцман.

Противоположную точку зрения высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Он заявил, что второй раз COVID-19 протекает тяжелее.