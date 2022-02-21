Инфекционист Вознесенский заявил о прохождении пика «омикрона» в России

Пик волны заболеваемости ковидом, вызванного штаммом коронавируса «омикрон», вероятно, пройден. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, сообщило РИА «Новости».

«Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом „омикрон“, на сегодняшний момент пройден», — отметил эксперт.

Он добавил, что в крупных регионах страны, в том числе в Москве, наблюдается положительная динамика по заболеваемости ковидом. Также Вознесенский предположил, что из-за высокой заболеваемости, которая отмечалась последние два месяца, коллективный иммунитет подрастает до значимых уровней.

В России за последние сутки выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 2 февраля. Также, по данным оперативного штаба, число госпитализаций в стране снизилось в 53 регионах, в 31 оно увеличилось, а в одном не изменилось.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что пик заражений «омикроном» в городе уже позади. По его словам, наблюдается уменьшение количества не только выявляемых случаев заражения коронавирусом, но и госпитализаций с ковидом.