Здоровье 07 сентября 2023, 13:22 Инфекционист Вознесенский: легионеллезом можно заразиться в душевой кабине

Читать 360tv в

Заразиться легионеллезом, который поражает легкие и центральную нервную систему, можно в душевых кабинах с отсутствием системы кондиционирования. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский сайту телеканал «Звезда».

По словам специалиста, в таких случаях инфекция передается воздушно-капельным путем. После заражения бактериями рода легионелла чаще всего развивается пневмония.

Реклама

Вознесенский отметил, что заражение легионеллезом непосредственно через пресные водоемы встречается редко.