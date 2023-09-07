07 сентября 2023, 13:22
Инфекционист Вознесенский: легионеллезом можно заразиться в душевой кабине
Заразиться легионеллезом, который поражает легкие и центральную нервную систему, можно в душевых кабинах с отсутствием системы кондиционирования. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский сайту телеканал «Звезда».
По словам специалиста, в таких случаях инфекция передается воздушно-капельным путем. После заражения бактериями рода легионелла чаще всего развивается пневмония.
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Вознесенский отметил, что заражение легионеллезом непосредственно через пресные водоемы встречается редко.
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