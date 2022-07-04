Инфекционист Волчкова рассказала, насколько опасен вирус герпеса для человека
Заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, инфекционист Елена Волчкова рассказала журналистам kp.ru, насколько опасен вирус герпеса и какие последствия он может вызывать.
По словам специалиста, на данный момент ученым известны восемь типов герпеса, при этом хорошо изучены лишь пять: вирус герпеса первого типа, второго типа, вирус Варицелла-Зостер, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус.
Волчкова отметила, что вирус герпеса может быть опасен только в том случае, если у человека сильно ослаблена иммунная система.
«Все зависит от состояния иммунной системы организма. Если она не ослаблена, вирус будет под контролем и не причинит вреда. При подавлении иммунитета герпес-вирусы разных типов могут давать различные, в том числе самые тяжелые осложнения. Герпес первого типа может вызывать, в том числе, поражения зрительной системы вплоть до слепоты. Генитальный герпес способен привести к бесплодию у мужчин и женщин. Заражение цитомегаловирусом у беременных женщин провоцирует выкидыши», — сказала специалист.
Что касается вируса Эпштейна-Барр, то после заражения им в организме человека могут развиваться злокачественные новообразования лимфоидной ткани, резюмировала инфекционист.