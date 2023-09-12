Здоровье 12 сентября 2023, 15:06 Инфекционист Викулов сообщил, что иногда рвота может указывать на инфаркт

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире «Радио 1» сообщил, что иногда рвота может указывать на инфаркт или опухоль головного мозга.

Она также может появляться при панкреатите и желудочно-кишечном кровотечении.

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«Рвота — это не только симптом отравления, рвота может быть при нарушении мозгового кровообращения у пожилого человека, при панкреатите и при холецистите, при желудочно-кишечном кровотечении», — процитировал «Петербургский дневник» медика.

Такой симптом может наступить при сердечной недостаточности, как в случае с жительницей Москвы, которая съела арбуз и на следующий день умерла. Родственники подозревали отравление, но оказалось, что у нее были проблемы с сердцем.