Здоровье 17 июля 2023, 19:19 Инфекционист Викулов предостерег от поездок в Египет из-за риска заражения неизвестной болезнью

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В Египте зафиксировали вспышку неизвестной болезни, которая, предположительно, передается через комаров. И в таком случае есть риск заразиться в любой части страны, независимо от удаленности от очага. Таким мнением с НСН поделился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что речь может идти о нетипичном проявлении лихорадки Денге. Именно она передается через комаров, вызывает сыпь, повышение температуры, рвоту и тошноту.

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«То есть, переезд в Каир туристов никак не спасет. Использование средств защиты может уменьшить риски, но это тоже ничего не гарантирует», — сказал инфекционист.

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