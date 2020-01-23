Инфекционист: угрозы развития коронавируса в России пока нет

Телеведущая поделилась видеозаписью беседы у себя на странице в Instagram. Специалист посоветовал при поездке в Китай не контактировать с больными людьми, мыть и обрабатывать руки спиртосодержащими гелями, а также носить маску. Среди признаков коронавируса: кашель, одышка и температура.

По данным издания, о вспышке китайской пневмонии в городе Ухань стало известно в конце прошлого года. К сегодняшнему дню коронавирусом заразилось более 500 человек, 17 погибли, состояние 95 оценивается как критическое.