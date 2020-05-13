Инфекционист: у России есть повод для оптимизма вокруг ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России сложная, но есть и обнадеживающие новости. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил, почему все не так плохо в стране с эпидемией.

Он заявил, что врачи наблюдают изменения к лучшему. И это даже несмотря на ежедневный прирост заболевших на десять тысяч.

«Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационара иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», — сказал Малышев. Его процитировал НСН.

Медик отметил, что пока говорить о пике заболеваемости нельзя. Ситуация похожа на «верхушку холма», к которой РФ приближается. Малышев напомнил, что коронавирус чаще всего передается при непосредственном контакте. Люди редко заражаются через поверхности.

Ранее Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России с 12 мая. С этого дня главы регионов сами решают, продлевать или снимать ограничительные меры. Мурманская область и Башкирия уже вернулись к привычной жизни.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции пока продолжается. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все останется по-прежнему до 31 мая. Он разрешил возобновить работу предприятиям в строительной сфере.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев составляет 232 243. За весь период пандемии в стране умерли 2116 человек, еще 43 512 выздоровели.