Здоровье 02 декабря 2022, 00:02 Инфекционист Тимченко рассказал о причинах участившихся случаев заболеваний ОРВИ у детей

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В последнее время дети все чаще стали заболевать гриппом и ОРВИ. Заведующий кафедрой инфекционных заболеваний у детей Санкт-Петербургского педиатрического университета Владимир Тимченко рассказал о причинах такого явления. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам специалиста, причина заключается в пандемии коронавируса. В тот период люди редко сталкивались с традиционными возбудителями, из-за чего образовался «принцип иммунного долга». У людей просто не успела выработаться устойчивость к гриппу и ОРВИ, написал «Ридус».