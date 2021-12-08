Инфекционист Тимаков рассказал о высыпаниях у больных коронавирусом

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о высыпаниях, которые могут появляться у больных коронавирусом. По словам специалиста, особенно они характерны для тех, кто подхватил индийский штамм «дельта». Об этом написала Lenta.ru.

Тимаков отметил, что существует даже атлас высыпаний, которые проявляются у больных COVID-19.

«Есть понятие у детей такое, как ковидные пальцы — это пальцы как будто обморожены, ожог такой. Эти высыпания тоже были, плюс у нас есть понятие мультисистемного воспалительного синдрома, который был на предыдущие штаммы тоже — это осложнение коронавируса, когда появляется сыпь по типу васкулита на теле. Сыпи бывают различные на коронавирус, они бывают часто», — добавил специалист.

Любые высыпания на теле являются тревожным сигналом и требуют наблюдения у специалиста. В зависимости от того, как они проявляются, можно судить о протекании воспалительного процесса.