Инфекционист Тимаков рассказал, какие заболевания переносят клещи кроме энцефалита

Клещи опасны тем, что могут переносить не только энцефалит, но и ряд других опасных заболеваний. Главврач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что делать, если вас укусил клещ. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что насекомое необходимо обязательно сдавать в лабораторию на исследования. Помимо энцефалита для человека самыми опасными заболеваниями, которые переносят клещи, являются клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и анаплазмоз.

«Снятого клеща нужно обязательно сдать в лабораторию, не выкидывать, независимо от того, живой он или мертвый. Сейчас современные диагностические системы позволяют выявить инфекционного возбудителя, который находится в клеще», — пояснил медик.