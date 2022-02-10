Инфекционист Тимаков рассказал, какие анализы нужно сдавать после ковида

Постковидный синдром настигает очень многих переболевших, особенно пожилых людей. Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о признаках этого состояния и о том, какие анализы стоит сдать после болезни, написал сайт kp.ru.

Последствия болезни могут быть очень разными, а проявится серьезные проблемы, скорее всего, могут даже спустя годы.

«Ковид способен поражать все органы и ткани, соответственно постковид может „выстрелить“ в любое место. Чаще всего ковид поражает сердечно-сосудистую систему, а это отложенные инсульты и инфаркты, а также желудочно-кишечный тракт», — рассказал Тимаков.

После болезни нужно пройти полную диспансеризацию, ем, кто болел тяжело, может понадобиться восстановление в санатории. Взрослым после ковида стоит сделать УЗИ внутренних органов: брюшной полости, щитовидной железы, девушкам — УЗИ органов малого таза и молочных желез.

«Для детей после перенесенного заболевания, спустя две-три недели, я рекомендую сдать общий анализ крови, чтобы посмотреть не упали ли тромбоциты, оценить гемоглобин, увидеть, нет ли воспалительного процесса», — посоветовал врач.