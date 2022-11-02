Инфекционист Тимаков объяснил, чем опасны арбузы | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 14:31 Инфекционист Тимаков объяснил, чем опасны арбузы Инфекционист Тимаков: летальный исход возможен, если арбуз был с пестицидами

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Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, в каком случае отравление арбузом может спровоцировать смерть.

По словам медика, летальный исход от отравления арбузом возможен в том случае, если арбуз содержал избыточную долю пестицидов и гербицидов. Смерть также может наступить, если ягода была осеменена при перевозке кишечной, ротовирусной или энтеровирусной инфекцией.

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«Когда арбуз лежит долго, он начинает портиться, начинается процесс брожения. При брожении появляется патогенная микрофлора, которая выделяет токсины», — объяснил Тимаков.

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Ранее стало известно, что во сне умер чемпион Москвы по рукопашному бою Александр Писарев. Предварительной причиной его смерти врачи называют отравление арбузом.