Здоровье 21 ноября 2023, 18:49 Инфекционист Тимаков напомнила об опасности коклюша для беременных и пожилых

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Коклюш особенно опасен для беременных и пожилых людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Он объяснил, что для привитого взрослого человека коклюш практически не опасен. Иммунитет будет снижен, но серьезных последствий не будет. Однако есть риски для людей, которые могут заразиться от носителя. В частности, беременная может потерять ребенка.

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«У пожилых коклюш будет сопровождаться выраженными астматическими состояниями, обструкциями или обострениями хронических состояний, тоже связанных с обструктивными заболеваниям», — отметил врач.

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