Инфекционист Станевич предупредила о сокращении инкубационного периода из-за индийского штамма

Инкубационный период при заражении коронавирусом стал гораздо короче с засильем индийского «дельта»-штамма, и клиническая картина стала ярче. Об этом инфекционист ПСПбГМУ Оксана Станевич рассказала Lenta.ru.

«Дельта» вытеснила все остальные штаммы коронавируса, сейчас именно этот вариант преобладает в Москве и Петербурге. То же самое отмечают и в других регионах, непонятно только, как обстоит ситуация в отдаленных городах, отметила медик.

«Что меня особенно удивило — клиническая картина болезни стала более яркой», — сказала врач.

Все события теперь развиваются более стремительно, отметила специалист. Станевич указала на то, что это замечает не только она, но и ее коллеги, работающие в других стационарах.

«По-видимому, сократился инкубационный период. Если раньше мы говорили о том, что после контакта заболевание развивается за 14 дней, сейчас это происходит гораздо раньше», — поделилась она.

Ранее врач Алексей Водовозов рассказал, что первые симптомы при заражении штаммом «дельта» проявляются уже через 2,5-5 дней.