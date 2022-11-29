29 ноября 2022, 15:30
Инфекционист Синикин рассказал, как люди чаще всего заражаются кишечными инфекциями в мегаполисе
Врач Синикин: скученность населения и немытые руки являются главными факторами инфекций
Врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ Владимир Синикин в разговоре с «Москвой 24» назвал главные факторы риска заражения кишечными инфекциями в большом городе.
По словам медика, чаще всего люди заражаются из-за немытых рук и нахождения в толпе.
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«Есть множество вирусных инфекций, которые очень часто в быту называют кишечным гриппом, — это ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция», — сообщил эксперт.
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Также он напомнил про существование бактериальных кишечных инфекций, таких как эшерихиозы, кампилобактериозы, сальмонеллезы.
Врачи
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