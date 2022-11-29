Здоровье 29 ноября 2022, 15:30 Инфекционист Синикин рассказал, как люди чаще всего заражаются кишечными инфекциями в мегаполисе Врач Синикин: скученность населения и немытые руки являются главными факторами инфекций

Читать 360tv в

Врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ Владимир Синикин в разговоре с «Москвой 24» назвал главные факторы риска заражения кишечными инфекциями в большом городе.

По словам медика, чаще всего люди заражаются из-за немытых рук и нахождения в толпе.

Реклама

«Есть множество вирусных инфекций, которые очень часто в быту называют кишечным гриппом, — это ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция», — сообщил эксперт.

Реклама

Также он напомнил про существование бактериальных кишечных инфекций, таких как эшерихиозы, кампилобактериозы, сальмонеллезы.